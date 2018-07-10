В Ашхабаде обсуждены приоритеты взаимодействия Центральной Азии и ЕС

АШХАБАД, 10 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июля в Ашхабаде было проведено заседание Диалога высокого уровня Европейский Союз - Центральная Азия и Афганистан по вопросам политики и безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел, для участия в котором в страну прибыли делегации Европейского Союза во главе с заместителем Генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Жаном Кристофом Белльяром и ведомств внешней политики стран ЦА.

В повестку дня заседания были включены вопросы противодействия международным и региональным угрозам безопасности, таким как терроризм, радикализм, экстремизм, в рамках программ "БОМКА", "КАДАП", "EU-ACT", обсуждение ситуации в Афганистане.

Кроме того, были рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в сферах торговли и экономики, транспорта, защиты окружающей среды, водных ресурсов и устранении последствий ядерного оружия.

Участники обменялись мнениями о предстоящей встрече министров ЕС-Центральная Азия, которая пройдет в конце года в Брюсселе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"