Соболезнования народу Турции

АШХАБАД, 10 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований в связи с произошедшим в провинции Текирдаг крушением поезда, унесшим множество человеческих жизней.



Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"