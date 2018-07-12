Делегация Кыргызстана посетила МИД Туркменистана

АШХАБАД, 11 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июля пребывающая с рабочим визитом в Ашхабаде делегация Кыргызстана во главе с заместителем министра иностранных дел Динарой Кемеловой нанесла визит во внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития многопланового двустороннего сотрудничества, в таких областях, как политика, международное взаимодействие, экономика и торговля, энергетика, транспорт, туризм и образование.

ИП "ТУРКМЕНинформ"