Глава государства пребывает в Балканском велаяте

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 12 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". После возвращения из Татарстана Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов пребывает на отдыхе в Балканском велаяте страны, в Национальной туристической зоне "Аваза".

11 июля туркменский лидер посетил место заключительного этапа трассы мМеждународного авторалли "Амуль-Хазар 2018", где ответил на вопросы представителей СМИ, касающиеся аспектов организации и специфики автогонок, после чего лично прошел трассу на гоночном автомобиле, показав лучший результат.

Во второй половине дня глава государства вместе с внуками совершил по Каспию прогулку на яхте, в ходе которой осмотрел объекты курортной зоны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"