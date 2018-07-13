Глава Туркменистана провел встречу с руководителем "Татнефти"

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 13 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с пребывающим с рабочим визитом в стране генеральным директором ПАО "Татнефть" (Республика Татарстан Российской Федерации) Наилем Магановым.

Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития сотрудничества в сферах ТЭК и энергетики, модернизации производства и внедрени новых технологий.

В ходе визита делегация "Татнефти" провела встречи с руководством ГК "Туркменнефть", по итогам которых было подписано дополнительное соглашение о продлении договора по повышению продуктивности скважин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"