Делегация Туркменистана вернулась из КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июля делегация Туркменистана завершила четырехдневный визит в Китайскую Народную Республику, предпринятый с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сфере сельского хозяйства и АПК.

В рамках проведенных туркменской делегацией в Пекине встреч с представителями профильных министерств и ведомств КНР были рассмотрены практические аспекты привлечения иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс Туркменистана и инвестиционного обмена, увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции, прежде всего, хлопка, развития логистических возможностей Туркменистана, внедрения высоких технологий в производство сельскохозяйственной продукции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"