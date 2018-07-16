В Ашхабаде прошел съезд охотников и рыболовов

АШХАБАД, 16 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе в Ашхабаде был проведен 19-й съезд Объединенного общества охотников и рыболовов Туркменистана, в рамках которого раз в четыре года инспекторы и охотоведы обсуждают актуальные вопросы ведения охоты в стране.

На мероприятие были приглашены представители Государственных комитетов по охране окружающей среды и земельным ресурсам, рыбного хозяйства, а также Туркменского общества охраны природы, Национального общества сокольников и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

На встрече были рассмотрены предложения о совершенствовании Закона "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства в Туркменистане", проведении регулярных биотехнических мероприятий для восстановления численности охотничьих, ныне ставших редкими, видов животных, освоении передового зарубежного опыта и участии в международных проектах, развитии трофейной охоты, проведении пропаганды "правильной охоты" как эстетического и спортивного мероприятия, а не средства наживы, противодействия незаконному промыслу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"