Делегация Меджлиса Туркменистана вернулась из ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Парламентская делегация Туркменистана завершила визит в Федеративную Республику Германия, где 7-11 июля в Берлине проходила работа 27-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в рамках темы "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".

В мероприятии приняли участие более 300 парламентариев из 53 государств-участников ОБСЕ, десятки международных организаций и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в ФРГ.

Работа сессии традиционно проходила в рамках пленарных заседаний и заседаний трех комитетов: 1) по политическим вопросам и безопасности, 2) по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде и 3) по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, также также туркменские парламентарии участвовали в дополнительных мероприятиях и встречах различных групп.

ИП "ТУРКМЕНинформ"