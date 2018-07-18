Туркменская делегация приняла участие в мероприятии СНГ в Минске

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июля в Минске в штаб-квартире СНГ было проведено очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

На встрече делегация Туркменистана презентовала проект по подготовке к проведению в Туркменистане международного авторалли "Амуль - Хазар 2018" (Turkmen Desert Race), которое включено в спортивный календарь Международной автомобильной Федерации (FIA).

ИП "ТУРКМЕНинформ"