Туркменская делегация приняла участие в мероприятии СНГ в Минске

Туркменская делегация приняла участие в мероприятии СНГ в Минске18.07.2018 11:00
НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июля в Минске в штаб-квартире СНГ было проведено очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества.
На встрече делегация Туркменистана презентовала проект по подготовке к проведению в Туркменистане международного авторалли "Амуль - Хазар 2018" (Turkmen Desert Race), которое включено в спортивный календарь Международной автомобильной Федерации (FIA).
ИП "ТУРКМЕНинформ"