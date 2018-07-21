Делегация Туркменистана пребывает с визитом в Нью-Йорке

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Сердаром Бердымухаммедовым пребывает с визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в ряде мероприятий ООН и ее структур.

18 июля делегаты приняли участие в состоявшейся в штаб-квартире ПРООН презентации строящегося газопровода ТАПИ под названием "Газопровод Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия: новый энергетический Великий Шелковый путь для обеспечения доступа к надежной, устойчивой и современной энергии для всех", который был организован Постоянным представительством Туркменистана совместно с постпредствами Афганистана, Пакистана и Индии. Презентация была посвящена экономическим, социальным и экологическим аспектам будущей газовой магистрали.

В тот же день С.Бердымухамедов выступил на общих дебатах Министерского сегмента Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, в ходе которых рассказал о ходе имплементации ЦУР в Туркменистане. Также члены делегации Туркменистана провели встречу с министром по вопросам изменению климата, связи и энергетики Ирландии Д.Нойтеном.

Также в рамках визита запланирована встреча делегации с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими представителями структур ООН.

ИП "ТУРКМЕНинформ"