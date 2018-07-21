Пакистан сменит своего посла в Туркменистане

АШХАБАД, 20 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июля ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Мурад Ашраф Джанджуа.

Визит был предпринят в связи с завершением срока пребывания Мурада Ашрафа Джанджуа в должности главы пакистанской дипмиссии в Ашхабаде и был посвящен обсуждению актуальных вопросов развития межгсоударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-образовательной и спортивной сферах.

Мурад Ашраф Джанджуа работал в Туркменистане с августа 2017 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"