МИД Туркменистана посетила делегация ОАЭ

МИД Туркменистана посетила делегация ОАЭ21.07.2018 11:10
АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июля прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с Генеральным директором Благотворительного фонда Халифы Бин Заеда Аль-Нахайяна по гуманитарным делам Мухаммадом Хаджи Аль-Хурии посетила туркменское внешнеполитическое ведомство.
Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, образования, науки, спорта, энергетики, обеспечения безопасности, транзита и транспорта.
ИП "ТУРКМЕНинформ"