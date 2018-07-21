МИД Туркменистана посетила делегация ОАЭ

АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июля прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с Генеральным директором Благотворительного фонда Халифы Бин Заеда Аль-Нахайяна по гуманитарным делам Мухаммадом Хаджи Аль-Хурии посетила туркменское внешнеполитическое ведомство.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, образования, науки, спорта, энергетики, обеспечения безопасности, транзита и транспорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"