В национальной курортной зоне Туркменистана введен в строй новый санаторий

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июля в Национальной туристической зоне "Аваза" был введен в строй новый санаторий, получивший название в честь курортной зоны.

В санатории будут оказываться лечебно-реабилитационные услуги, проводиться диагностика различных заболеваний, в том числе дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной, сердечнососудистой систем и другое.

ИП "ТУРКМЕНинформ"