Делегация МИД Туркменистана вернулась из Кыргызстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Б.Мятиевым 20-22 июля посетила Кыргызстан, где 21 июля в городе Чолпон-Ата была проведена встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

В ходе заседания были обсуждены вопросы выработки стратегии развития многостороннего сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, экономики и торговли, транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"