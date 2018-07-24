Состоялось видео-селекторное рабочее совещание

АШХАБАД, 24 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное рабочее совещание с участием глав администраций регионов и членов правительства.

На повестку дня мероприятия было вынесено рассмотрение хода сезонной сельскохозяйственной кампании, строительства объектов социального и экономического назначения, деятельности по обеспечению пожарной безопасности, подготовки к новому учебному году, отопительному сезону, другие актуальные вопросы жизни регионов. Таже был обсужден ход подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

Кроме того, был рассмотрен вопрос об объединении Туркменского национального института демократии и прав человека при Президенте Туркменистана и Института государства и права при Президенте Туркменистана в Институт государства, права и демократии, работой которого будет руководить Ягмыр Нурыев, а курировать работу новой структуры будет глава МИД Рашид Мередов.

Вместе с тем, прежний глава Туркменского национального института демократии и прав человека при Президенте Туркменистана Бегенч Чарыев будет переведен на другую работу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"