Туркменский лидер поздравил коллегу из Узбекистана

АШХАБАД, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел беседу по телефону с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе разговора глава государства поздравил коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов во всех его начинаниях и устремлениях во благо братского узбекского народа.

Кроме того, президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"