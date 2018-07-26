Проведено рабочее совещание главы Туркменистана с членами правительства

АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с рядом членов правительства.

Встреча была организована с целью рассмотрения хода реализации Программы социально-экономического развития страны на 2018-2024 годы и других национальных и отраслевых программ, реализации внешнеполитического курса страны, текущего положения дел в сельском хозяйстве,промышленности, сферах транспорта и связи, отчетов руководителей военных и правоохранительных органов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"