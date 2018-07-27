Выражены соболезнования народу Греции

Выражены соболезнования народу Греции27.07.2018 11:03
АШХАБАД, 27 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Греческой Республики Прокопиосу Павлопулосу с выражением соболезнований по случаю лесных пожаров в стране, приведших к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и разрушениям.
Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"