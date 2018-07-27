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Глава Туркменистана поздравил с запуском ЛЭП Рабаткашан-Калайнау
27.07.2018 12:21

АШХАБАД, 27 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к участникам церемонии ввода в строй линии электропередачи Рабаткашан-Калайнау, прошедшей в городе Калайнау велаята Батхыз Исламской Республики Афганистан.

В обращении туркменского лидера говорилось:

"Поздравляю вас с торжественным вводом в эксплуатацию 110-киловольтной линии электропередачи Рабаткашан-Калайнау, ставшей плодом эффективного сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан, основанного на принципах дружбы, братства и добрососедства.

История дружественных связей между туркменским и афганским народами уходит корнями вглубь веков, в течение которых наши предки оставили нам в наследство замечательные традиции мирной жизни и добрососедских отношений.

Исламская Республика Афганистан в числе первых государств поддержала независимость Туркменистана. За прошедшее время Туркменистан и Афганистан демонстрируют прекрасный пример плодотворного взаимодействия в экономической, политической и культурной сферах.

Туркменистан в течение многих лет активно сотрудничает с Исламской Республикой Афганистан в различных областях, в том числе в сфере электроэнергетики.

В соседнюю страну по маршрутам Имамназар–Андхой и Серхетабат–Герат уже отправлены миллионы киловатт-часов туркменской электроэнергии, благодаря чему созданы условия для улучшения социально-бытовых условий жизни афганских потребителей, открытия новых производств и рабочих мест. Сотни молодых афганцев получили образование в высших учебных заведениях Туркменистана по специальности энергетика.

Туркменистан, являясь одним из богатейших государств мира по запасам энергоресурсов, не только бесперебойно обеспечивает потребности внутреннего рынка, но и ставит целью сделать их доступными для внешних потребителей. В этом контексте диверсификация маршрутов поставок туркменской электроэнергии и природного газа является одним из основополагающих принципов нашей гуманной энергетической политики.

23 февраля 2018 года при участии глав государств и правительств Туркменистана, Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Пакистан и Республики Индия был дан старт проектам строительства афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Это событие наглядно продемонстрировало, что между государствами региона начата реализация проектов глобального масштаба.

Открываемая сегодня линия электропередачи Рабаткашан-Калайнау – еще один пример конструктивных шагов Туркменистана по увеличению объемов поставок электроэнергии в соседние страны. Помимо уже действующих линий электропередачи Имамназар-Андхой и Серхетабат-Герат, новая ЛЭП станет первой в обеспечении дополнительных поставок электроэнергии по направлениям Керки-Хамяп-Гаркын, Марчак (Туркменистан)-Марчак (Афганистан) и Рабаткашан-Калайнау. Ее пропускная способность составит 100 мегаватт в час. Ввод в действие линий электропередачи по этим направлениям позволит увеличить объемы поставок электроэнергии в различные провинции Афганистана.

В нашей стране 2018 год проходит под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути". Ярким свидетельством возрождения этого древнего маршрута является и открываемая сегодня линия электропередачи Рабаткашан-Калайнау, которая, протянувшись с территории древнего Мерва, идет на юг, в сторону Балха, Герата.

Выражаю твердую уверенность в том, что благодаря наращиванию многопланового регионального партнерства будет заложена надежная основа будущего прогресса наших государств, неуклонного роста благосостояния наших народов, укрепления взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и дружественных отношений".

В церемонии запуска ЛЭП приняли участие Президент Афганистана Ашраф Гани и делегация Туркменистана во главе с министром энергетики Ч. Пурчековым.

Также в ходе торжественной церемонии между министром энергетики Туркменистана Ч.Пурчековым и и.о.министра энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан Мохаммадгулом Хулмы состоялось подписание Протокола о намерениях по строительству линии электропередач Керки-Хамьяп-Гаркын.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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