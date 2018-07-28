Посол Венгрии посетил Ашхабад

АШХАБАД, 28 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июля внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ашхабад Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) Петер Санто.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов туркмено-венгерской повестки дня, как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с международными организациями, странами Евросоюза и Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"