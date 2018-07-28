Делегация Туркменистана вернулась из КНДР

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым завершила визит в Пхеньян, где 25-26 июля были проведены политические консультации по линии МИД Туркменистана и Народной Демократической Республики Корея.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства. По итогам были подписаны Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел КНДР на 2018-2020 годы и Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел КНДР.

ИП "ТУРКМЕНинформ"