Посол Туркменистана приступает к работе в КНДР

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Корейской Народно-Демократической Республике Чинар Рустамова вручила во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне свои верительные грамоты Председателю Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Наму.

Ч.Рустамовабыла назначена на пост главы туркменской дипмиссии в КНДР указом Президента Туркменистана в мае текущего года. Она будет совмещать эту должность с постом главы дипмиссии Туркменистана в Китайской Народной Республике, на который она была назначена в октябре 2013 года (ранее она являлась послом Туркменистана в Таджикистане).

В свою очередь, послом КНДР в Туркменистане с января 2017 года является Ким Хен Чжун.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и КНДР были установлены на основе совместного коммюнике 10 января 1992 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"