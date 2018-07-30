Глава Туркменистана произвел изменения в составе дипломатического корпуса страны

АШХАБАД, 30 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд указов о перестановках в составе дипломатического корпуса страны.

Так, посол Туркменистана в Индии Парахат Дурдыев будет теперь совмещать данную должность с постом главы туркменской дипмиссии в Федеративной Демократической Республике Непал, а Постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагелди Халджанов назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Ватикане.

Новым послом Туркменистана в Узбекистане вместо Шири Шириева, переводимого на другую работу, станет Язгулы Маммедов, ранее являвшийся послом в Малайзии, в Государстве Бруней-Даруссалам, в Республике Индонезия и Королевстве Таиланд.

Освободившуюся должность посла в Малайзии займет Мухамметныяз Машалов, прежний посол Туркменистана в Армении.

Генеральным консулом Туркменистана в Исламской Республике Иран (город Мешхед) был назначен Ильяс Гайыпов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"