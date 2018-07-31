Новый посол Казахстана прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июля ведомство внешней политики Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Жандос Асанов, вручивший копии своих верительных грамот.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с международными организациями.

Ж.Асанов займет пост посла вместо Ормана Нурбаева, возглавлявшего дипмиссию РК в Ашхабаде с декабря 2012 по август минувшего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"