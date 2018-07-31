Глава государства обсудил с хякимами актуальные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание с главамми администраций велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода уборки урожая хлебов и подготовке к сбору хлопка, строительства объектов социального и экономического назначения, работы служб ЖКХ в рамках обеспечения зимнего отопительного сезона.

ИП "ТУРКМЕНинформ"