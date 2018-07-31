Туркменистан и Кыргызстан обсудили практические аспекты развития сотрудничества

АШХАБАД, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июля в Ашхабаде было проведено 3-е заседание межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом делегация правительственных и деловых кругов КР во главе с министром экономики О.Панкратовым.

Встреча была посвящена обсуждению хода реализации достигнутых ранее на различных уровнях двусторонних договоренностей, активизации сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленности, сельского хозяйства и транспорта, туризма, спорта, культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"