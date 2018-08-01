Делегация Туркменистана отправилась в Бахрейн

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 июля делегация МИД Туркменистана отправилась с визитом в Королевство Бахрейн.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших в Манаме двусторонних политических консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел, организованных для обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В рамках визита делегация Туркменистана также посетит Торгово-промышленную палату Бахрейна.

ИП "ТУРКМЕНинформ"