Туркменский лидер заслушал отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей

АШХАБАД, 1 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного Совета безопасности страны.

В ходе мероприятия вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов представили главе государства отчеты о текущем положении дел в сферах ТЭК, экономики и торговли, сельского хозяйства, текстильной индустрии, энергетики, строительства, транспорта и связи, обеспечения безопасности и правопорядка, противодействия коррупции и других.

Также туркменский лидер произвел ряд новых кадровых перестановок и назначений.

Так, министр торговли и внешнеэкономических связей Довран Оразмырадов был переведен на другую работу. Пост главы ведомства занял прежний председатель Товарно-сырьевой биржи Амандурды Ишанов (на чью должность теперь будет занимать Бегенч Чарыев).

Далее глава государства подписал постановления "Об утверждении правил перевозки опасных грузов на автотранспорте в Туркменистане" и "О даче права на участие в качестве учредителей Акционерного общества открытого типа "Транспортно-логистический центр Туркменистана" некоторым государственным учреждениям", а также утвердил составы государственной комиссии при Кабинете Министров Туркменистана по определению художественного уровня киносценариев, пьес, романов, повестей, крупных поэм; государственной комиссии по определению перечня личностей, чьи скульптурные изображения будут установлены в столице и велаятах Туркменистана, и отбору устанавливаемых скульптур; экспертного совета Министерства культуры Туркменистана по определению качества, художественной выразительности, уникальности, соответствия оригиналу памятников, скульптур, а также портретов, размещаемых в городах, на улицах, в зданиях и в других местах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"