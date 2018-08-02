Глава Туркменистана аккредитовал посла Казахстана

АШХАБАД, 2 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан Жандосом Асановым.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, энергетики, экологии и охраны окружающей среды.

Ж.Асанов займет пост посла вместо Ормана Нурбаева, возглавлявшего дипмиссию РК в Ашхабаде с декабря 2012 по август минувшего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"