МИД Туркменистана посетила делегация США

АШХАБАД, 2 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 августа внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с визитом в Ашхабад делегация Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США во главе с советником по вопросам политики Эверетт Прайс.



Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Туркменистаном и США в политической, торгово-экономической, социальной и культурно-гуманитарной областях, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами региона и международными организациями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"