Глава государства произвел новые кадровые назначения

АШХАБАД, 3 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел новые перестановки в кадровом составе руководящего аппарата страны.

Так, новым заместителем хякима Бабадайханского этрапа Ахалского велаята вместо Аманбиби Атаназарова была назначена Мяхри Нокерова.

За допущенные в работе серьезные недостатки от должности председателя Государственного коммерческого банка "Туркменбаши" был освобожден Ахмет Гылычдурдыев. На этот пост заступит его прежний заместитель Джумагылыч Джумагылыджов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"