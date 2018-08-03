Глава государства произвел новые кадровые назначения

Глава государства произвел новые кадровые назначения03.08.2018 11:38
АШХАБАД, 3 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел новые перестановки в кадровом составе руководящего аппарата страны.
Так, новым заместителем хякима Бабадайханского этрапа Ахалского велаята вместо Аманбиби Атаназарова была назначена Мяхри Нокерова.
За допущенные в работе серьезные недостатки от должности председателя Государственного коммерческого банка "Туркменбаши" был освобожден Ахмет Гылычдурдыев. На этот пост заступит его прежний заместитель Джумагылыч Джумагылыджов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"