Состоялось заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 4 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, которое было организовано с целью рассмотрения итогов социально-экономического развития всех отраслей национальной экономики в январе-июле текущего года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего.

В ходе заседания было озвучено, что рост ВВП сохраняется на уровне 6,2 процента, производство продукции обеспечено на уровне 4,4 процента. Размеры среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям страны стали выше на 9,1 процента.

Также были заслушаны отчеты руководителей МИД, национального парламента, ведомств ТЭК, промышленности, экономики и торговли, транспорта и связи, медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, текстильной индустрии, энергетики, науки, образования, культуры, спорта и других.

Также в ходе мероприятия состоялось выступление туркменского лидера, который в качестве приоритетных направлений развития государства обозначил сферы ТЭК, промышленности, транспорта и связи, спорт, строительство объектов социального и экономического назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"