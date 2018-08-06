153 туркменских паломника отправились в хадж к святыням ислама

153 туркменских паломника отправились в хадж к святыням ислама06.08.2018 11:36
АШХАБАД, 6 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 августа группа из 153 паломников из Туркменистана отправилась в Саудовскую Аравию для совершения традиционного хаджа к священным для всех мусульман святыням в Мекке и Медине.
Паломничество организовано в честь приближающегося празднования Курбан-байрамы.
Доставку паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно обеспечивает национальная авиаслужба за счет собственных средств в соответствии с распоряжением главы государства.
Хадж продлится до 27 августа.
ИП "ТУРКМЕНинформ"