153 туркменских паломника отправились в хадж к святыням ислама

АШХАБАД, 6 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 августа группа из 153 паломников из Туркменистана отправилась в Саудовскую Аравию для совершения традиционного хаджа к священным для всех мусульман святыням в Мекке и Медине.

Паломничество организовано в честь приближающегося празднования Курбан-байрамы.

Доставку паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно обеспечивает национальная авиаслужба за счет собственных средств в соответствии с распоряжением главы государства.

Хадж продлится до 27 августа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"