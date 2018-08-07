Выражены соболезнования народу Индонезии

АШХАБАД, 7 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил послание Президенту Республики Индонезия Джоко Видодо с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения на острове Ломбок, случившегося накануне.

В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"