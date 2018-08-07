Обсуждены вопросы развития делового сотрудничества между Туркменистаном и Японией

АШХАБАД, 7 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 августа МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Японского банка международного сотрудничества во главе со старшим советником отдела кредитования по странам Кенджи Хосоно.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в сферах ТЭК, химической промышленности, электроэнергетики, транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"