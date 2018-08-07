Глава государства заслушал отчеты хякимов

АШХАБАД, 7 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание.

Мероприятие было организовано с целью заслушания отчетов глав администраций регионов и ряда ответственных руководителей о текущем положении дел в сельском хозяйстве, ходе строительства объектов социального и экономического назначения, реализации принятых национальных программ,подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения заданий по сбору налогов в местные бюджеты глава государства объявил выговоры хякиму Ахалского велаята Шохрату Амангелдиеву, хякиму Дашогузского велаята Маммету Байрамгулыеву, хякиму Лебапского велаята Тангрыгулы Атахаллыеву, хякиму Марыйского велаята Довранберди Аннабердиеву.

ИП "ТУРКМЕНинформ"