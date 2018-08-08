Глава офиса ЮНЕСКО отбывает из Туркменистана

АШХАБАД, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 августа внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила директор кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране Эстер Куиш-Ларош, которая сообщила о завершении своей миссии в стране.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, реализации новых совместных проектов в сферах науки и образования, культуры, сохранения историко-архитектурных памятников и культурных ценностей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"