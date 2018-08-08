В Ашхабаде проведены туркмено-израильские политконсультации

АШХАБАД, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 августа в Ашхабаде состоялись политические консультации по линии ведомств внешней политики Туркменистана и Израиля, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация Государства Израиль во главе с заместителем генерального директора МИД Александром Беном Цви.

В ходе проведенных переговоров была дана оценка текущему состоянию и рассмотрены перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах технологий и инноваций, ТЭК, промышленности, сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"