Глава Туркменистана подписал новое распоряжение

АШХАБАД, 9 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление, в соответствии с которым хякимлику города Ашхабада дано разрешение заключить с турецкой компанией "Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş." контракт на проектирование и строительство многопрофильной гостиницы с бизнес-центром "Garagum".

Новый отель, строительство которого начнется уже в сентябре и завершится в феврале 2021 года, будет возведен на пересечении проспекта А.Ниязова и улицы Ходжа Ахмета Ясави и оснащен современным оборудованием с благоустройством прилегающей территории.

ИП "ТУРКМЕНинформ"