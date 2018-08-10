МИД Туркменистана посетил представитель Организации экономического сотрудничества

АШХАБАД, 10 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 августа в МИД Туркменистана была проведена встреча с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад генеральным секретарем Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества Адемом Кула.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития двустороннего сотрудничества, а также представитель ОЭК предложил провести в Стамбуле (Турция) брифинг, посвященный проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), а также прокладки линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"