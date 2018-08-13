Глава государства открыл новую погранзаставу

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 11 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 августа Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов, пребывающий с рабочим визитом в Балканском велаяте, провел торжественную церемонию ввода в строй нового комплекса зданий одного из погранотрядов Государственной пограничной службы.

Глава государства лично ознакомился с созданными для служащих условиями, техническими характеристиками установок и особенностями работы информационного центра.

ИП "ТУРКМЕНинформ"