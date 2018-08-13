Туркменистан договорился о стратегическом партнерстве на Каспии с Россией и Казахстаном

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 августа министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшем в Актау (Казахстан) Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств, в ходе которого руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимодействия и условились о модальностях дальнейшей работы по вопросам каспийской повестки дня после состоявшегося 12 августа подписания президентами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря был согласован на предыдущей аналогичной встрече министров в Москве 4-5 декабря минувшего года. В феврале в Москве по поручению министров в рамках Специальной рабочей группы на уровне заммининдел (СРГ) был подготовлен текст Конвенции на английском языке. В этом формате были согласованы 6 межправительственных соглашений по различным отраслям сотрудничества на Каспии, принятие которых также было запланировано на саммите в Актау.

В рамках заседания СМИД главы МИД Туркменистана и РФ Рашид Мередов и Сергей Лавров провели церемонию обмена грамотами о ратификации Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве, подписанного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым 2 октября минувшего года в Ашхабаде. В соответствии со статьей 18 Договор вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами.

Далее состоялась церемония ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Республикой Казахстан, подписанного 18 апреля 2017 года. Указанный Договор в соответствии с его положениями вступит в силу 11 сентября текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"