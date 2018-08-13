Туркменский лидер принял участие в саммите в Актау

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в прошедшем в городе Актау Республики Казахстан 5-м Саммите глав прикаспийских государств.

Встреча глав пяти государств состоялась во Дворце Дружбы, где Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани обсудили в расширенном составе комплекс приоритетных вопросов, касающихся, прежде всего, правового статуса Каспийского моря, развития эффективного партнерства в таких ключевых сферах, как экономика, транспорт, экология, обеспечение безопасности на Каспии, а также других актуальных аспектов сотрудничества.

Далее состоялась церемония подписания Протокола о сотрудничестве в борьбе против терроризма на Каспийском море к Соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море; Протокола о сотрудничестве в борьбе против организованной преступности на Каспийском море к Соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в области безопасности на Каспийском море; Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве; Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере транспорта; Соглашения о предотвращении инцидентов в Каспийском море; Протокола о сотрудничестве и согласованном действии Пограничных ведомств к Соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море.

По итогам Саммита было принято соответствующее Коммюнике.

Во второй половине дня главы прикаспийских государств приняли участие в церемонии выпуска в Каспий молоди осетровых рыб, после чего туркменский лидер отбыл в свою страну.

ИП "ТУРКМЕНинформ"