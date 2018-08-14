Рассмотрены актуальные вопросы жизни регионов

АШХАБАД, 14 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видо-селекторное совещание с главами администраций регионов и рядом ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода реализации в регионах принятых национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к новому учебному году и другим запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"