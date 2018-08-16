Туркменский лидер посетил Сочи

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку в город Сочи, предпринятую с целью проведения встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества.

Перед отбытием глава государства провел в аэропорту Ашхабада рабочее совещание с членами правительства и ответственными руководителями, которые представили данные о ходе социально-экономического развития различных отраслей национальной экономики и подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

Прибыв в Сочи, туркменский лидер проследовал в резиденцию "Бочаров ручей", где состоялась неформальная встреча глав двух государств, посвященная вопросам реализации достигнутых ранее двусторонних договоренностей, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

По завершении переговоров глава Туркменистана отбыл в Туркменбаши.

ИП "ТУРКМЕНинформ"