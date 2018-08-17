Туркменский лидер провел встречу с бизнесменами из США

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 17 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 августа пребывающий с визитом в Балканском велаяте Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с исполнительным директором Туркмено–американского делового совета Эриком Стюартом и президентом компаний "OSI Systems" и "S2 Global" Джонатаном Флемингом.

В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, возможности реализации новых совместных проектов в сферах инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, спорта, туризма, высоких технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"