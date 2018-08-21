В Туркменабате обсуждены вопросы развития делового сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 18 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 августа в Туркменабате был проведен туркмено-узбекский бизнес-форум, для участия в котором в Лебапский велаят прибыла делегация официальных и деловых кругов Узбекистана, прежде всего, из граничащей с Туркменистаном Бухарской области страны.

Деловой форум был организован администрациями двух регионов с целью обсуждения практических аспектов развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и промышленной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"