Туркменский лидер направил соболезнования руководству ООН

АШХАБАД, 20 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу с выражением соболезнований по случаю ухода из жизни экс-главы организации Кофи Аннана, руководившего ООН с 1997 по 2007 год.

В своем послании туркменский лидер подчеркнул заслуги Кофи Аннана за время пребыванияв должности, его вклад в дело продвижения мира и прогресса, а также передал слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким покойного.

ИП "ТУРКМЕНинформ"