Президент Туркменистана поздравил нового главу правительства Пакистана

АШХАБАД, 21 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному премьер-министру Исламской Республики Пакистан Имрану Хану.

Туркменский лидер поздравил И.Хана, ранее являвшегося главой партии "Движение за справедливость", с избранием на высокий государственный пост и пожелал крепкого здоровья, счастья, а также успехов в деятельности во имя прогресса и процветания братского пакистанского народа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"