Туркменский лидер заслушал отчеты руководителей регионов и столицы

Туркменский лидер заслушал отчеты руководителей регионов и столицы21.08.2018 12:01
АШХАБАД, 21 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с хякимами велаятов и Ашхабада и рядом членов правительства.
Повестка дня мероприятия включала рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, промышленности, хода строительства объектов социально-экономического назначения, благоустройства столицы, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.
По итогам совещания Президент подписал постановление о передаче домов Олимпийского городка в ведение министерств и отраслевых ведомств.
ИП "ТУРКМЕНинформ"