Туркменский лидер заслушал отчеты руководителей регионов и столицы

АШХАБАД, 21 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с хякимами велаятов и Ашхабада и рядом членов правительства.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, промышленности, хода строительства объектов социально-экономического назначения, благоустройства столицы, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

По итогам совещания Президент подписал постановление о передаче домов Олимпийского городка в ведение министерств и отраслевых ведомств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"